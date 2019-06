6YearsWithOurHomeBTS: Grupo BTS completa 6 anos de formação

O grupo sul-coreano BTS completa 6 anos de formação. A boy band de k-pop fez sua estreia mundial em 13 de junho de 2013.

O assunto é um dos mais comentados no Twitter. A hashtag '#6YearsWithOurHomeBTS' entrou para o trending topics da rede social. Veja as homenagens dos fãs:

há 6 anos vocês se uniram com o objetivo de crescerem juntos, tiveram tantos obstáculos no meio do caminho e mesmo assim lutaram por cada conquista, bts e army é uma das uniões mais lindas que eu já vi na minha vida até agora @BTS_twt #6YearsWithOurHomeBTS pic.twitter.com/VYxLiSUhD9

Vocês fizeram com que eu soubesse o significado de amor verdadeiro, fizeram com que me sentisse extremamente amada. Obrigada, pequenos. Parabéns pelos 6 anos, sinto-me honrada por poder comemorar este dia tão especial com vocês! Vos amo infinitos!@BTS_twt #6YearsWithOurHomeBTS pic.twitter.com/cvMNjvXJHU

— 𝐚𝐦𝐲 ♡ 정국 호석 𝐢𝐧𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐞𝐥𝐲 (@paletjhjk) June 12, 2019