In-Edit Brasil: Documentários sobre Miles Davis e Joan Jett estão entre filmes desta edição

Por trás de grandes músicas costuma haver grandes histórias, e elas são o coração do In-Edit, festival internacional de documentários musicais que chega nesta quarta-feira (12) a sua 11ª edição.

Até o dia 23, Cinesesc, Spcine Olido, CCSP, Cinemateca e Matilha Cultural exibem 57 títulos sobre a trajetória de artistas, além dos bastidores de selos e casas de shows.

A abertura, que acontece hoje, às 20h30, no Cinesesc, com entrada grátis, exibe “My Generation”, no qual o ator Michael Caine usa depoimentos de nomes como Paul McCartney e Roger Daltrey para narrar a revolução cultural dos jovens nos anos 1960.

Outros longas internacionais de destaque são “Miles Davis: Birth of Cool”, sobre o famoso trompetista americano, e “Bad Reputation”, biografia da roqueira Joan Jett.

A safra nacional terá títulos inéditos, como “Alceu Valença – Na Embolada do Tempo” e “Antes que Me Esqueçam, Meu Nome É Edy Star”. Haverá ainda a pré-estreia da série “História Secreta do Pop Brasileiro”, sobre hitmakers pouco conhecidos.

A produção, aliás, é um dos 15 títulos que serão exibidos gratuitamente, a partir de quinta-feira (13), na plataforma de streaming SP Cine Play.

Com exceção do Cinesesc (com ingressos a R$ 12), a entrada para as sessões é gratuita. A programação está no site br.in-edit.org.