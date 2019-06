Esquenta dos games! Confira os principais anúncios da E3 (até agora)

Maior feira de jogos do mundo, a E3 segue até quinta-feira (13), em Los Angeles, antecipando tendências e revelando novidades sobre os títulos que vão disputar as atenções dos jogadores pelo próximo ano. Conheça os principais anúncios até agora!

Electronic Arts

A desenvolvedora anunciou “Volta Football”, uma nova modalidade do tradicional “Fifa 20” na qual será possível disputar partidas de rua – o game estará disponível em 27/9. Outra novidade foi “Star Wars: Jedi Fallen Order”, que será lançado em 15/11 para PS4, XOne e PC.

Divulgação

Microsoft

A empresa apresentou “Cyberpunk 2077” , RPG futurista protagonizado por Keanu Reeves. A presença do ator no evento causou frisson, já que este é um dos lançamentos mais aguardados de 2020. A Microsoft também anunciou um serviço de streaming de jogos e o console Project Scarlett, a próxima geração do Xbox.

Divulgação

Upload VR

A realidade virtual é cada vez mais presente na E3. A principal novidade apresentada pela desenvolvedora UploadVR foi “After the Fall”, game no qual até quatro jogadores exploram o cenário pós-apocalíptico de uma cidade de Los Angeles devastada. O jogo será lançado em 2020, possivelmente apenas para PC.

Divulgação

Nintendo

Os japoneses revelaram que os heróis de “Dragon Quest”, além de Banjo-Kazooie, serão integrados ao time da franquia “Super Smash Bros. Ultimate” ao longo de 2019. A surpresa, no entanto, ficou por conta do anúncio de uma sequência para “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, de 2017, ainda sem previsão de lançamento.

Divulgação

Bethesda

O carro-chefe defendido pela empresa foi “Doom Eternal”, quinto título da franquia de tiro iniciada em 1993, que será lançado em 22/11 para XOne, PC, Nintendo Switch e Stadia – nova plataforma de games da Google. Outra novidade foi “Deathloop”, ainda sem data definida.