Namorada reage mal a surpresa preparada pelo Mais Você e o Twitter é puro constrangimento

Como parte do Dia dos Namorados, a produção do "Mais Você", matinal comandado por Ana Maria Braga, resolveu oferecer um jantar romântico para um casal de anônimos nesta quarta-feira (12). E, na linguagem da velha internet, isso não poderia ter sido mais FAIL. Tanto que o quadro levantou uma discussão sobre relacionamentos no Twitter.

A repórter recrutou um rapaz nas ruas. A proposta era que o namorado preparasse todo o menu para a parceira e, para isso, teria de largar tudo e partir para os estúdios. Pedro topou e achou que Nicole, apesar de tímida, gostaria da surpresa. Ledo engano.

Foi díficil convencer a moça a sair do trabalho, mas a repórter conseguiu levá-la ao encontro do namorado. Ela chegou, vendada, e teve uma péssima reação quando viu do que se tratava a surpesa.

Pedro elogiou Nicole, que chegou toda arrumada e tentou explicar a surpresa: “Eu sei que você não gosta dessas coisas, mas pensei que poderia ser legal". Mas levou uma invertida: “Ah, você pensou? Que bom que você está feliz. Eu deixei um monte de trabalho acumulado para o fim de semana. Estou cansada. Mas que bom que você está feliz. Aproveite o seu jantar”, respondeu Nicole, com um aparente sorriso forçado em frente as câmeras.

Doeu aqui e no Twitter:

Teve quem desse a dica de que é preciso ficar atento ao que o parceiro quer e como se comporta.

Aprenda primeiro se seu namorado(a) gosta de supresa e se o pilar da vida dele é o trabalho, antes de fazer uma supresa, para não passar por isto na vida. Assista #MaisVocê https://t.co/cijXkomN2F — Wagner Koch (@wagnerkoch) June 12, 2019

Mas a maioria ficou revoltada:

Ao primeiro sinal de desinteresse, retribua já dizia Anamaria, Pedro cai fora #Maisvoce pic.twitter.com/zTTn3cV3yw — Felipe souza (@Felipecasedes) June 12, 2019

Pior é gente defendendo a falta de educação da garota.

Galera, entendam uma coisa, timidez não é ignorância , arrogância e muito menos falta de educação. O fato dela não gostar de surpresa e bla bla bla não justifica o tratamento ao parceiro ou qualquer pessoa que seja #MaisVoce — Levy Paulo 🇮🇹 (@Levypaulo18) June 12, 2019

" Eu só tive que deixar o meu trabalho todo acumulado, mas q bom q Vc ta feliz ne?"

QUE NOJO DE PESSOA #MaisVoce — Brisa (@sthopathay) June 12, 2019

Obrigado @ANAMARIABRAGA É ao #MaisVoce por mostrar que não é tão ruim estar sozinho hoje! — Paulão (@PaulaoRNetto) June 12, 2019