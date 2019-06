'Igual Game of Thrones, quando acostuma com o personagem ele cai', brinca pai de Anitta sobre vida amorosa dela

Na pegada romântica de Dia dos Namorados, Anitta e Pedro Scooby, que começaram o relacionamento há pouco, se esmeraram em declarações e fotos bonitas. Mas, no fim, quem fez sucesso em um comentário sobre o casal foi o pai da cantora, Mauro Machado, conhecido pelos fãs como Painitto.

"Nosso amigo Marcos Von Kilzer diz que a vida amorosa de minha filha é igual à série 'Game of Thrones' quando a gente se acostuma com o personagem ele cai. Se bem que tem uns que ela arrumou que a gente gostou quando caiu porque tá amarrado, livramento. Agora já avisei que da primeira vez eu fiquei na minha, mas se ela cair com meu parceiro Scooby de novo vai arrumar um problema feio com o pai dela. Valeu, meu genro", escreveu Painitto na postagem de Pedro Scooby.

A história de Anitta e Scooby vem de alguns anos. Da primeira vez em que o surfista se separou de Luana Piovani, ele e a cantora tiveram um romance e ele chegou até a morar na casa dela, segundo o jornal Extra.

Machado estava no grupo da viagem que Anitta e Scooby fizeram a Bali recentemente e apareceu em um muitos dos Instagram Stories feitos pelo surfista.