Square Enix anuncia jogo dos Vingadores; visual divide opiniões entre fãs da Marvel

A saga dos Vingadores, grupo de heróis da Marvel, pode ter acabado nas telas de cinema, porém continua nos consoles. Na segunda-feira (10), a empresa de games Square Enix, desenvolvedora de títulos como Final Fantasy e Kingdom Hearts, anunciou os primeiros detalhes de "Marvel's Avengers". O jogo estará disponível para PC, Playstation 4, Xbox One e também a nova plataforma de streaming do Google, a Stadia.

Um dos estúdios envolvidos na produção da novidade é o Crystal Dynamics, que já trabalhou em Tomb Raider e Deus Ex, franquias de sucesso no mundo gamer. No entanto, nem todos estão felizes com as primeiras imagens de "Marvel's Avengers".

A primeira surpresa dos fãs foi perceber que a aparência dos heróis do jogo não é a mesma dos atores do Universo Cinematográfico da Marvel. O público terá de se acostumar com outros rostos para o Homem de Ferro, interpretado há mais de uma década por Robert Downey Jr., e o Capitão América, vivido por Chris Evans em mais de dez longa-metragens.

Esta foi uma das principais causas de estranhamento nas redes. No Twitter, usuários já comparam o novo visual dos heróis a outros personagens um tanto inusitados da cultura pop.

Amei a referência de Shrek no novo game dos Avengers. pic.twitter.com/TxiHmaAZhV — Walber Santa Clara (@walberstclara) June 11, 2019

Achei bacana o @luansantana fazer o papel do Tony Stark no novo game dos #Avengers pic.twitter.com/D1j5KM4VG3 — Kaiq™ (@kiqfaria) June 11, 2019

Confira como ficaram outros ícones do MCU no trailer do jogo, a seguir:

Sobre o enredo, ainda há poucos detalhes confirmados pela produção – o que não impediu fãs de passarem horas especulando sobre a jogabilidade, a história, e outras minúcias da experiência.

O jogo começa no chamado Dia A, em que o time inaugura uma nova base na cidade de São Francisco. A festa é interrompida por um acidente aéreo, que os força a agir. No entanto, durante a missão, o Capitão América parece ter sido atingido, em sequência que pode ter custado sua vida. No trailer, uma estátua bastante fúnebre em homenagem ao alter ego de Steve Rogers aparece.

Em seguida, o grupo parece ter se afastado, muito afetados pela culpa no incidente. O enredo começa, de fato, cinco anos após a "morte" de Steve, quando os Vingadores precisam se unir novamente.

@Marvel & @SquareEnix are excited to unveil Marvel’s Avengers, an epic action-adventure game that combines cinematic storytelling with single-player & co-operative gameplay, developed by @CrystalDynamics in collaboration with @EidosMontréal, @NixxesSoftware, & Crystal Northwest. pic.twitter.com/vDA4p59Eqc — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) June 11, 2019

A partir de então, você deverá comandar cada um dos heróis. Trechos do trailer mostram diferentes personagens em ação, sob comando do jogador, em imagens em terceira pessoa. Você poderá também customizar a aparência dos personagens, garantindo novas habilidades e trajes.

A produtora Square Enix pretende prolongar a história do jogo em mais de um ano, incluindo missões no modo multiplayer, abarcando até três jogadores ao mesmo tempo. Segundo a empresa, todo conteúdo e mesmo heróis adicionais estarão disponíveis gratuitamente.

"Marvel's Avengers" tem previsão de lançamento para 15 de março de 2020.