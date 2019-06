Rocketman: Taron Egerton se junta a Elton John no palco para cantar 'Your Song'; veja vídeo

"Your Song" foi o primeiro hit de Elton John, no início dos anos 1970, e a cena em que o compositor faz a melodia para a letra de Bernie Taupin é uma das mais especiais de "Rocketman", cinebiografia musical em cartaz nos cinemas brasileiros.

No último fim de semana, o ator Taron Egerton, que interpreta o compositor britânico no filme de Dexter Fletcher, reprisou um pouco desse momento em uma apresentação do veterano.

Elton, que tem se apresentado com a turnê "Goodbye Yellow Brick Road", recebeu Taron no palco durante show em Hove, no Reino Unido.

Veja abaixo:

A cena que representa a composição da música pode ser vista aqui: