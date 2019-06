Ícones dos anos 1980, Daryl Hall e John Oates fazem estreia no país

Eles embalaram inúmeras baladinhas dos anos 1980 com faixas dançantes como “Maneater” e “You Make My Dreams”, mas, até então, nunca haviam pisado no Brasil.

Isso será sanado quando a dupla formada por Daryl Hall, 72, e John Oates, 71, subir nesta terça-feira (11), às 21h30, no palco do Espaço das Américas (r. Tagipuru, 795, Barra Funda, tel.: 2027-0777; de R$ 230 a R$ 420).

O show do duo americano celebra seus 40 anos de carreira e promete um setlist dançante, puxado por músicas como “Kiss On My List”, “Private Eyes” e “Rich Girl”.