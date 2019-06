'Operação Guarda Jato': marca de preservativos faz anúncio com vazamento de conversas de Moro

A marca Eros Preservativos aproveitou a grande repercussão o vazamento das conversas entre o ex-juiz Sergio Moro e o procurador da República, Deltan Dallagnol, para criar uma peça de publicidade humorística.

Em sua página do Facebook, a marca divulgou sua linha "Espermicida", que pretende "inibir a ação de espermatozoides e garantir proteção extra". A Eros comparou o modelo ao site The Intercept Brasil, que veiculou as mensagens da força-tarefa da Lava-Jato e o atual ministro da Justiça.

"Intercept", ou "interceptação", seria uma alusão à contenção do esperma, no preservativo. A marca continua a explorar as referências: "retém até o que o Moro vaza".

O post com a propaganda já atinge quase duas mil reações no Facebook, com um número levemente inferior de compartilhamentos, e mais de 500 comentários – números muito superiores ao engajamento regular na página da Eros.