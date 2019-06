MasterChef Brasil: Rodrigo aposta na simplicidade e se destaca em prova bem brasileira

O engenheiro ambiental Rodrigo Massoni surpreendeu os jurados do MasterChef Brasil durante a prova da Caixa Misteriosa com frutos do mar do litoral brasileiro ao preparar um capeletti de cavaquinha, com molho de casca de cavaquinha e sururu. No entanto, em entrevista ao Portal da Band, o cozinheiro amador revelou que ficou perdido no início da prova.

"Passou um monte de coisas na minha cabeça porque eu já tinha visto todos aqueles produtos lá, mas eu nunca tinha feito nada. Então, eu fiquei pensando no que eu poderia fazer. Então, pensei em fazer uma coisa simples, o mais simples possível. Aí veio a ideia de fazer uma massa recheada e um molho com a casca do que sobrasse", contou Rodrigo.

"Eu não esperava vencer porque, quando eu provei, eu vi que estava com o sal no limite. Fiquei um pouco preocupado com isso, mas eu não estava esperando. Achei que eu estaria na média por causa do sal. Então, fiquei bastante surpreso, mas feliz ao mesmo tempo", completou o engenheiro ambiental que ainda ressaltou sua segunda vitória individual no programa.

"Sempre bom vencer, né? É ótimo. Tomara que eu continue nessa média, porque agora eu tenho que manter o nível. Eu me foco em cada dia chegar aqui e fazer o que tiver que fazer. Não sou muito apegado a essa coisa de estilo, é mais o que tem na hora. Eu gosto dessa coisa mais surpresa assim", explicou.

Rodrigo ressaltou ainda que, apesar de se dar bem fazendo clássicos, precisa aprender muito. "Eu acho que eu ainda tenho muita coisa para fazer, para aprender, antes de definir alguma coisa. Eu gosto de cozinhar de tudo, não tem nada em específico. Gosto de fazer coisas que me chamam a atenção. Se eu vejo alguma coisa, principalmente algo que eu nunca fiz, eu já quero fazer", disse.

"Às vezes dá errado, mas faz parte. Aqui no MasterChef, por enquanto, está dando certo e eu espero que continue", finalizou.