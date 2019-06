Marcos, da dupla com Belutti, é solidário com Paula Fernandes e revela 'furo' de Luan Santana

O climão pós-gravação de "Juntos", versão em português de "Shallow", de Lady Gaga, continua rendendo à medida que nomes do sertanejo começaram a reagir à notícia de que Luan Santana, que gravou o cover com Paula Fernandes, não cantará a música no DVD da colega.

Depois que Paula Fernandes demonstrou surpresa em suas redes sociais com a ausência do parceiro na grava'ção, nesta quarta-feira (12), em Sete Lagoas, Minas Gerais, o cantor Marcos, da dupla com Belutti, resolveu opinar sobre o caso, apoiando a compositora.

"Acabei de ver um vídeo da Paula bem chateada comentando que o Luan Santana não irá participar do DVD dela. Fiquei chateado por isso. Eu me lembro de vezes que passamos por isso, eu e Belutti, de coisas erradas que deram em nossa carreira. Por isso, queria mandar um recado para a Paula. Dizer pra você que Deus está à frente de tudo e que os planos de Deus são maiores que o nosso", disse ele.

O sertanejo também resolveu expor uma experiência que ele e Belutti tiveram com Luan anos atrás. "Em 2014 fomos gravar um DVD, nada estava dando certo. Tanto é que gravamos esse DVD com baixo custo. Ligamos para vários amigos para eles nos ajudarem nesse DVD, um deles foi Luan Santana, a gente pediu a participação e ele topou", disse.

"Faltando duas semanas, a equipe dele avisou que ele não participaria. Infelizmente ele não pode. Nós gravamos essa música sozinhos, o nome dessa música é 'Domingo de Manhã'. Fez o que fez com nossa carreira. Se nós tivéssemos gravados com Luan teríamos divididos o sucesso com ele", completou.

A justificativa para a ausência de Luan Santana na performance do duo para o DVD é que a gravadora dele, a Som Livre, não liberou sua participação, já que ele mesmo está finalizando seu próprio DVD. Leia a nota da assessoria de Luan aqui.