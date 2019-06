Maluma, cantor colombiano de parcerias com Madonna e Anitta, ganha documentário para maiores de 18 no YouTube

A mais nova produção original do YouTube acabou de ser disponibilizada gratuitamente na plataforma. Trata-se de um documentário sobre o cantor colombiano Maluma, chamado "Lo Que Era, Lo Que Soy, Lo Que Seré".

O longa-metragem de pouco mais de 1h20min conta a história da carreira e vida pessoal do latino, com entrevistas exclusivas trazendo amigos, familiares, e o próprio protagonista.

Com pouco mais de 1h20min, o filme apresenta entrevistas exclusivas e reveladoras com familiares, amigos e o próprio Maluma. Dirigido por Jessy Terrero e produzido por Cinema Giants, o documentário acompanha Juan Luis Londoño Arias (seu nome de nascimento) traçando sua trajetória, desde as origens humildes na Colômbia e a evolução para turnês com ingressos esgotados em todo o mundo.

Uma versão estendida, com entrevistas e apresentações adicionais, está disponível para assinantes do YouTube Premium. Confira abaixo o documentário disponibilizado gratuitamente: