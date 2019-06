De ficção a economia: cinco lançamentos de livros para ficar de olho

Para quem curte literatura, não faltam novidades: de ficção científica a análise econômica, as editoras brasileiras trazem, neste mês de junho, diversos lançamentos. O Metro Jornal destaca cinco títulos para ficar de olho.

Confira:

"O Homem que Odiava M achado de Assis", de J osé Almeida Jr.

A foto colorizada que mostra Machado de Assis como negro estampa a capa deste romance que imagina uma rivalidade do autor de “Dom Casmurro” com o protagonista, Pedro Junqueira, tal como Salieri e Mozart no filme “Amadeus”. De origens diferentes, os dois têm as vidas entrelaçadas e se veem como rivais quando disputam o amor da mesma mulher.

"Economia Donut", de K ate Raworth

O contexto de crise financeira permanente que espreita o mundo é abordado por esta economista inglesa, que põe em xeque a noção de crescimento a qualquer custo para defender um modelo econômico sustentável. Para isso, ela desconstrói sete pontos críticos que nos trouxeram até aqui, para, a partir disso, repensarmos as bases da sociedade.

“Stranger T hings – Raízes do Mal”, de G wenda Bond

Pessoas ansiosas pela estreia da terceira temporada de “Stranger Things”, que será no próximo dia 4/7, podem fazer um “esquenta” com este romance que revela o passado de dois personagens enigmáticos e pouco abordados na série: Terry Ives, a mãe de Eleven, e o dr. Martin Brenner, o homem que separou as duas em prol de um projeto ultrassecreto.

“Blade Runner”, de P hilip K. Dick

“Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?”, que inspirou o clássico filme “Blade Runner” com uma ficção científica distópica que questiona os limites da humanidade, é republicado agora com capa ilustrada por Rafael Coutinho, pela editora Aleph. Além disso, o que torna esta edição significativa é o fato de a história, escrita em 1968, se passar justamente em 2019.

“Raimundo F agner – Quem me Levará sou Eu”, de R egina Echeverria

Autora de biografias de nomes importantes da MPB, como Elis Regina, Cazuza e Luiz Gonzaga, Regina apresenta agora um retrato do cantor e compositor Raimundo Fagner desde a infância, entre as cidades de Orós e Fortaleza, no Ceará, passando pelo início de sua carreira, nos anos 1970

e a consolidação de uma trajetória de sucesso.

"Uma Mulher no Escuro", de Raphael Montes

Um dos nomes expoentes do romance policial brasileiro, Raphael Montes traz um thriller psicológico ambientado no Rio de Janeiro. Victoria Bravo é uma garota órfã que vê seu passado traumático ressurgir, de repente. A partir desse momento, ela embarca em uma jornada de amadurecimento e descoberta que a levará a zonas obscuras, mas também revelará as possibilidades do amor.