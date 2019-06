Grey's Anatomy: Ellen Pompeo dá resposta após ser acusada de atacar Patrick Dempsey

Depois de definir o ambiente de trabalho de “Grey's Anatomy” como tóxico nas dez primeiras temporadas e revelar que sua co-estrela Patrick Dempsey (Derek) ganhou por um bom tempo o dobro do seu salário, Ellen Pompeo (Meredith) deu o que falar nas redes sociais e precisou se explicar.

Alguns fãs usaram o Twitter para se manifestar e um deles até escreveu que "Ellen Pompeo ainda está atacando Patrick Dempsey mesmo 2019". Rapidamente, a atriz respondeu a manifestação dos usuários.

“Nenhum dos meus comentários impressos foi feito para falar mal alguém. Isso não é tão produtivo. Minhas palavras sobre a minha jornada são sempre destinadas a inspirar e refletir. Minha crítica é muito óbvia e eu não sou sutil sobre isso, todos vocês já deveriam saber”, publicou.

None of my comments in print are ever meant to shade anyone. That’s so not productive. My words about my journey are always meant to inspire and reflect. My shade is very obvious when I’m not subtle about it you all should know that!! 😜

— Ellen Pompeo (@EllenPompeo) June 8, 2019