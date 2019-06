Frozen 2: Elsa busca respostas em seu passado no primeiro trailer

Após um pôster em que as irmãs Elsa e Anna aparecem imponentes – e sozinhas – a Disney divulga nesta terça-feira (11) o primeiro trailer de "Frozen 2", que estreia em janeiro de 2020 no Brasil, com todos os personagens.

Esse primeiro promo da sequência da animação de 2013 acrescenta os demais personagens que ajudam as irmãs na jornada de descoberta. Elsa, a rainha, tem poderes "congelantes" que ela vai buscar entender melhor com a ajuda de Anna, o 'cunhado' Kristoff e o boneco de neve Olaf.

Veja o trailer dublado em português abaixo: