E3 2019: Nintendo anuncia sequência de Zelda e detalha próximos lançamentos

A Nintendo teve uma grande oportunidade nesta E3. Com a Sony e a Microsoft se encaminhando para a próxima geração e o Switch no seu auge, a apresentação divulgada nesta terça-feira (11) foi o momento da japonesa brilhar com seus anúncios. Como a empresa se saiu?

De cara, um trailer revelou The Hero, do jogo Dragon Quest XI, como o segundo dos cinco novos personagens do DLC do jogo de luta Super Smash Bros. Ultimate, chegando no inverno brasileiro. Mais tarde, veio também a revelação de Banjo-Kazooie como lutador – um dos nomes mais pedidos pelos fãs da franquia, disponível na nossa primavera. Eles se juntam a Joker, de Persona 5, que já pode ser jogado.

Em seguida, com a introdução do novo presidente da Nintendo of America, Doug Bowser, a empresa brincou com o personagem Bowser da franquia Super Mario. Depois, vieram novidades de Luigi's Mansion 3, que não teve a data de lançamento divulgada. O jogo terá um modo cooperativo, que pode ser jogado online ou localmente.

A animação da Netflix The Dark Crystal: Age of Resistance ganha um RPG que conta fatos que levaram à trama da série. Um remake de Trials of Mana chega neste ano, assim como os clássicos Final Fantasy Adventure, Secret of Mana e o Trials of Mana original, disponíveis na loja virtual ainda nesta terça. Já Dragon Quest XI foi confirmado em edição especial para o dia 27 de setembro.

Duas novas aventuras da Nintendo, Astral Chain e Daemon X Machina também confirmaram suas datas de lançamento: 30 de agosto e 13 de setembro, respectivamente.

Assista ao Nintendo Direct completo (em inglês):

Títulos grandes

Grandes jogos já anunciados ganharam mais detalhes. Entre eles, a nova entrada da franquia Animal Crossing, "New Horizons", teve data de lançamento anunciada: 20 de março de 2020. A previsão era de que o jogo saísse ainda neste ano. Também para 2020 está o anúncio de No More Heroes III.

O remake de The Legend of Zelda: Link’s Awakening, direto Game Boy, teve gameplay (imagens reais de jogo) mostradas. O jogo será lançado no dia 20 de setembro. Outro jogo que envolve personagens do universo Zelda é Cadence of Hyrule, disponível a partir desta quinta-feira (13).

Adiantado (sem querer) pelo varejo americano, The Witcher 3 chega com todo o DLC ainda neste ano, sem data confirmada. Já a franquia Resident Evil terá seu quinto e sexto jogo disponíveis no console portátil, se juntando a outros títulos clássicos. Outro destaque é o exclusivo Marvel's Ultimate Aliance 3 – The Black Order, disponível no dia 19 de julho. A partir de outubro, a aventura terá expansões com personagens de X-Men e Quarteto Fantástico.

Surpresas

Uma surpresa foi a revelação de Mario & Sonic at the Olympic Games, o jogo esportivo que une personagens das franquias que já foram rivais nas gerações passadas. A sonhada nova entrada para o jogo de futebol Super Mario Strikers, porém, continua nos sonhos dos fãs.

Como todo Nintendo Direct, a apresentação pré-gravada terminou com um último grande anúncio: a sequência para The Legend of Zelda: Breath of The Wild está em desenvolvimento. O primeiro jogo, lançado junto com o Nintendo Switch em 2017, foi eleito o melhor do ano pelo Game Awards. Não há data prevista para lançamento e o teaser contou com algumas imagens ilustrativas sobre a nova aventura.

Em cerca de 43 minutos, a Nintendo mostrou que possui um catálogo recheado de jogos para sair ainda neste ano. Foram tantas coisas que mal deu para citar o grande lançamento do mês, Super Mario Maker 2. A nova geração de Pokémon também foi rapidamente citada, sem grandes novidades. As duas franquias tiveram apresentações especiais nas semanas que antecederam a E3. De toda a forma, a empresa japonesa confirmou que, mesmo longe de jogos que requerem grande força gráfica, não faltam opções para se divertir, aonde quiser, com seu console.

Veja outros lançamentos previstos para este ano: