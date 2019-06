Bradley Cooper se distanciou de Irina Shayk após filmagem de Nasce uma Estrela, diz revista

Passados alguns dias depois do anúncio da separação de Bradley Cooper e Irina Shayk, as revistas de celebridades têm se dedicado a explicar o motivo do rompimento.

Segundo a People, o ator e a modelo começaram a se distanciar durante as filmagens de "Nasce uma Estrela", refilmagem de um clássico do cinema que marcou a estreia de Cooper na direção e um desempenho elogiado de Lady Gaga, que protagoniza o drama.

"Bradley ficou emocionalmente ausente durante a filmagem de 'Nasce uma Estrela'. Eles até tentaram salvar o relacionamento, mas algo havia mudado", disse uma fonte da revista.

O ator americano, 44, e a modelo russa, 33, namoraram por quatro anos e têm uma filha de 2, Lea de Seine.

Com o fim da temporada de premiações e de divulgação do filme, Cooper decidiu se dedicar exclusivamente às duas, principalmente após a torcida para que ele levasse o romance com Gaga da ficção para a realidade. Mesmo assim, o casal optou por se separar.