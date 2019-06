Na cadeira de rodas, atriz ex-Glee faz história ao vencer Tony de Melhor Atriz Coadjuvante

A atriz e cantora Ali Stroker tornou-se parte da história do Tony Awards, premiação que celebra artistas da Broadway. Na edição de 2019 e 73ª da história, apresentada no domingo, Ali tornou-se a primeira usuária de cadeira de rodas para mobilidade a receber um Tony – e é, também, a primeira a ser indicada a um.

A loira participou do reality show "The Glee Project", sendo uma das finalistas na segunda temporada. Em 2013, ela despontou na própria série Glee, como convidada. Agora tomando os palcos da Broadway, Ali interpretou a personagem Ado Annie em uma montagem renovada de "Oklahoma!"

Ado Annie rendeu à artista o prêmio de Melhor Atriz Convidada em um Musical. Seu discurso ao aceitar a estatueta repercutiu nas redes sociais, sendo chamado de "inspirador".

"Este prêmio é para todas as crianças assistindo esta noite, que tenham uma deficiência, uma limitação ou desafio, e que estiveram esperando para serem representados nesta arena. Vocês estão [representados]", celebra Stroker, recebendo uma das maiores ovações da noite.

A cantora também acompanhou seus colegas de elenco em uma performance de "I Can't Say No", canção que compõe o musical e animou o público.

Além de fazer história como a primeira pessoa a receber um Tony sendo usuária de cadeira de rodas para mobilidade, ela também foi a primeira a subir em um palco da Broadway, em uma montagem do irreverente musical "O Despertar da Primaveira" em 2015.

Apresentado pelo comediante James Corden, o show dos prêmios Tony também homenageou a população imigrante e a diversidade sexual, em tributo ao mês do Orgulho LGBT celebrado em junho.

Confira a lista completa de vencedores da 73ª edição dos prêmios Tony: