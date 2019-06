Shopping no México inunda e músicos tocam tema de 'Titanic'

Um shopping no México foi inundado no último sábado (9), durante as fortes chuvas que atingiram a região. Contudo, o que está chamando mesmo a atenção é um vídeo que circula na internet, em que a música-tema de "Titanic" é tocada ao vivo – provando que não são só os brasileiros que riem da própria desgraça.

Ao se dar de conta que não é só mais uma infiltração comum, a banda presente no local começa a tocar a música "My Heart Will Go On", trilha do filme de James Cameron. No longa, há uma cena em que, mesmo com o navio afundando, os músicos seguem tocando músicas.

Assista ao momento:

Jajajaja hijos de la chingada, se está inundando Plaza Patria y los músicos se ponen a tocar la canción del Titanic 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/9mvQwjcIsc — Zily (@zilymx) June 9, 2019

Me manda ese video mi mamá de como llueve dentro de plaza patria durante la tormenta de hoy (la música queda perfecta de fondo) #LluviaZMG @Trafico_ZMG pic.twitter.com/TX7aFysdS1 — Carlos A. Zamora (@carloszam98) June 8, 2019

O fato aconteceu no shopping Patria Plaza, que fica entre as cidades de Guadalajara e Zapopan, no oeste mexicano. As chuvas que estão atingindo a região têm provocado a queda de árvores e o entupimento de bueiro há dias. A administração da cidade segue reparando os danos e fazendo alertas a população local.