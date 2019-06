Série de espionagem The Enemy Within começa a ser exibida no Brasil pela Fox Premium nesta semana

O canal Fox Premium começa a exibir nesta semana a primeira temporada da série "The Enemy Within", drama de espionagem que conta com Jennifer Carpenter ("Dexter") no papel principal. A estreia está marcada para sexta-feira (14), às 22h30.

Exibida originalmente pela NBC, a série conta a história de Erica Shepherd (Jennifer), uma ex-agente da CIA confinada em uma prisão de segurança máxima após ser considerada a maior traidora da história dos Estados Unidos.

Erica é recrutada pelo agente do FBI Will Keaton (Morris Chestnut) para ajudá-lo a prender um criminoso que ela conhece muito bem.