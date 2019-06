Luan Santana desiste de gravar DVD com Paula Fernandes e deixa cantora 'de coração partido'

A cantora Paula Fernandes revelou nesta segunda-feira (10) que o sertanejo Luan Santana não participará mais da gravação do seu DVD. A filmagem do novo trabalho ocorre nesta terça-feira (12).

Os dois gravaram recentemente 'Juntos e shallow now', versão nacional da música de Lady Gaga. No entanto, apesar do sucesso, o single também acabou virando meme.

Com cara de choro, Paula explicou a situação no Instagram. Ela compartilhou um vídeo, de quase 4 minutos, e afirmou estar muito triste.

No comunicado divulgado na rede social, ele também pede a ajuda dos fãs. "Querem ser meu Bradley Cooper?”, questiona a cantora.

A ideia é que os seguidores da musa façam a primeira parte da canção (onde seria a participação do cantor Luan). Confira:

Sucesso no Twitter

O assunto é um dos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira. A hashtag ‘Paula Fernandes’ entrou para para o trending topics da rede social e ja rendeu memes: Confira alguns:

ate a taylor swift gravou com a paula fernandes, quem luan santana acha que é — tchelo (@tchelogouveia) June 10, 2019

Ana Furtado é vista desembarcando em Minas Gerais para substituir Luan Santana após o cantor cancelar sua participação nas gravações do DVD de Paula Fernandes. pic.twitter.com/MzBZmd46mr — bonitinha mas ordinária (@jadsonrubensg) June 10, 2019

Covardia que esse Bunda mole do Luan Santana fez com Paula Fernandes. Ela nos deu o melhor meme de 2019

Vamos apoiar a diva até o fim.

Estamos todos Juntos e Shallow Now pic.twitter.com/ehfvkf5atC — Feiticeira escarlate da SEP (@J_rodrigueezzz) June 10, 2019

A Paula Fernandes todo o sucesso do mundo mais uma vez e o juntos e shallow now deixa com nós que estamos com você desde pássaro de fogo. Vai ser lindo Paula, suas lágrimas vão ser de alegria pic.twitter.com/qONcBhPEph — PISADEIRA.My destiny is to pisar (@PisadeiraP) June 10, 2019

O Luan Santana cancelou a participação no dvd da Paula Fernandes 2 dias antes só porque a música virou meme. Achei nojenta essa a atitude dele,0 profissionalismo! A Paula tava contando com a participação dele tadinha. É por isso que Rihanna mata os homens nos clipes pic.twitter.com/HIkqeGrWSj — Carminha Sincera 🆗 (@RainhaCarminha) June 10, 2019

eu vendo o desabafo da Paula Fernandes agora. pic.twitter.com/UYuJDMhEAL — corotinho (@fabinho1543) June 10, 2019

não interessa se a música ficou boa ou não, deem todo suporte a paula fernandes diante desse ato covarde e anti profissional do luan santana, macho é algo horrível mesmopic.twitter.com/L4eulWaEGf — sam 🐶 (@bahlssam) June 10, 2019