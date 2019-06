Maisa, Larissa Manoela e colega em Chiquititas lamentam morte de Rafael Miguel

Morto no último domingo (9), o ator Rafael Miguel, 22 anos, recebeu homenagens de colegas com quem ele trabalhou ao longo dos anos, já que ele começou a carreira ainda na infância.

Giovanna Grigio, que trabalhou com Rafael em "Chiquititas", entre 2013 e 2015, ressaltou o quanto o amigo era amável:

O Rafael era uma das pessoas mais doces que eu já conheci, desde criança, e meu coração está doendo muito por receber essa notícia. Eu não sei nem o que dizer sobre essa violência toda, a vida do meu amigo foi tirada dele. Meus sentimentos aos familiares… — Gigi, a Grigio 🦕 (@gigi_grigio) June 10, 2019

Maisa Silva e Larissa Manoela, colegas no SBT e na novela "Carrossel", que antecedeu "Chiquititas", também se solidarizaram.

Reprodução

Bizarro saber q uma crueldade dessas aconteceu, ainda mais com uma pessoa q eu conhecia. Mais vidas foram interrompidas pelas mãos de um homem.

Rafael & família, descansem em paz. Que Deus conforte todos os corações.

Que a justiça seja feita.

Chega de assassinato. 🙁 https://t.co/489JZG2AsY — +a (@maisa) June 10, 2019

Ricardo Tozzi, que também contracenou com o garoto quando ele ainda era bem pequeno, compartilhou um registro dos dois.

O caso

No início da tarde de domingo (9), Rafael Miguel e os pais, João Alcisio Miguel, 52 anos, e Miriam Selma Miguel, 50, foram até a casa da namorada do ator, Isabela Tibcherani, 18, para conversar sobre o relacionamento. Eles foram recebidos por ela e a mãe no portão da casa, localizada na Zona Sul de São Paulo. O pai dela, Paulo Cupertino Matias, 48 anos, teria chegado quando eles ainda estavam no portão e baleado os três, que morreram no local. O suspeito está foragido.