Luan Santana cancela participação em DVD de Paula Fernandes e canta versão original de 'Shallow'

Não era "Juntos e shallow now?" Ao que parece, o duo de "Juntos" teve vida curta. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Luan Santana não estará na gravação do DVD de Paula Fernandes, que será gravado nesta quarta-feira (12), em Sete Lagoas, Minas Gerais. E o clima não parece dos melhores.

A cantora mineira, responsável pela versão em português de "Shallow", música composta por Lady Gaga para o filme "Nasce uma Estrela", confirmou durante o programa "Altas Horas" do último sábado (8) que Santana cantaria com ela.

Segundo consta, Luan não foi liberado por sua gravadora, a Som Livre, para participar do registro. Em nota, a gravadora justificou: "desde que fizeram oconvite, a gravadora Som Livre e gestores entenderam que era necessário o Luan focar integralmente no seu DVD, por isso não estará na gravação do DVD da Paula Fernandes a quem deseja todo sucesso e as melhores vibrações. O trabalho já está eternizado na canção", justificou a Som Livre em nota.

Luan tirou três dias de folga e está viajando com a namorada, Jade Magalhães, mas, antes, alimentou o climão. Em um festival de festa junina no interior de São Paulo, ele cantou "Shallow" em inglês – ou seja: não deu chance ao público de repetir o polêmico trecho "juntos e shallow now". Ao G1, ele disse que não conversava com Paula desde a gravação da música, lançada em maio.