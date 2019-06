Kim Kardashian mostra o rostinho do filho caçula pela primeira vez

Kim Kardashian celebrou o primeiro mês do filho caçula como faz melhor: nas redes sociais.

Psalm, nascido via barriga de aluguel em 9 de maio, foi apresentado aos seguidores de Kim no Instagram nesta segunda-feira (10). "Psalm Ye" legendou a mãe, levantando a dúvida: será que o menino terá um nome do meio?

É que os irmãos mais velhos do menino, o quarto filho de Kim com o rapper Kanye West, todos têm apenas um nome: North, 6 anos, Saint, 3, e Chicago 1 ano e 4 meses.