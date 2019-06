Justin Bieber desafia Tom Cruise para luta de UFC: 'se não aceitar, é porque está com medo'

A luta mais aleatória do ano: Justin Bieber versus Tom Cruise. O cantor canadense desafiou o ator americano para uma luta de UFC – e, aparentemente, é sério, já que ele envolveu o nome da presidente da organização, Dana White.

"Eu quero desafiar Tom Cruise a lutar no octógono. Tom, se você não aceitar, é porque está com medo e nunca vai superar isso. Quem está disposto a fazer a luta acontecer? Dana White?", perguntou, do nada, em sua conta no Twitter.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?

