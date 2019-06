Antes mesmo de estrear, série 'His Dark Materials' escala protagonista da 2ª temporada

A série de TV "His Dark Material" ainda nem estreou, mas já está com a segunda temporada garantida. Na semana passada, a produção anunciou a escalação de seu Will Parry, co-protagonista dos dois últimos livros da saga.

"Um dia, você seguirá os passos do seu pai. Você vai ser um grande homem também. Você vai tomar o seu manto", declara a conta oficial da série no Twitter.

“One day, you’ll follow in your father’s footsteps. You’re going to be a great man too. You’ll take up his mantle."

Introducing @Amirrwilsonn as Will Parry.#HisDarkMaterials pic.twitter.com/6lPg1bssmZ — His Dark Materials (@darkmaterials) June 6, 2019

O ator Amir Wilson terá seu primeiro grande papel na série, co-produzida pelas emissoras HBO e BBC. Ao lado de Dafne Keen ("Logan"), que interpreta Lyra Belacqua, os dois devem guiar a narrativa após a primeira temporada.

Wilson também está no elenco de "The Letter for the King", série original da Netflix que estreia este ano, e no remake de "O Jardim Secreto", filme que será lançado no próximo ano.

"His Dark Material" é baseada na série de livros de mesmo nome, do britânico Philip Pullman. No Brasil, a saga recebeu o nome de "Fronteiras do Universo". A série vai contar a história da orfã Lyra Belacqua, que vive em uma realidade paralela muito próxima a nossa. Por lá, a alma das pessoas vive fora do corpo e se manifesta na forma de um animal, chamado de "daemon". Lyra vive na Universidade de Oxford e acaba descobrindo a existência do "pó", uma substância misteriosa que o Magisterium – a liderança religiosa dessa realidade – diz fazer mal às pessoas.

O primeiro livro da saga, "A Bússola de Ouro", chegou a ser adaptado aos cinemas, com Nicole Kidman ("Big Little Lies") e Daniel Craig ("007: Contra Spectre") no elenco, mas sofreu forte represália da Igreja Católica na época e teve recepção mista por parte da crítica especializada. Ainda assim, o longa recebeu duas estatuetas no Oscar.

Além de Dafne Keen e Amir Wilson, a nova adaptação também tem no elenco James McAvoy ("X-Men: Apocalipse"), Lin-Manuel Miranda ("O Retorno de Mary Poppins"), Ruth Wilson ("The Affair"), Rebecca Ferguson ("O Rei do Show") e Clarke Peters ("Três Anúncios para um Crime") no elenco. Os primeiros episódios serão dirigidos por Tom Hooper ("O Discurso do Rei"), com roteiro de Jack Thorne (“Extraordinário”).

Ainda não há data de estreia definida, mas a expectativa é que seja lançada ainda este ano.

