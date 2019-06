Grupo BTS lança nova versão de 'Euphoria' com video de Jungkook

O grupo sul-coreano BTS lançou nesta segunda-feira (10) uma nova versão de 'Euphoria' com video de Jungkook.

O material foi compartilhado pela boy band de k-pop no YouTube: "[2019 FESTA] Euphoria (DJ Swivel Forever Mix) – JK memories by BTS".

A novidade é um dos assuntos mais comentados do Twitter. A hashtag #JKOurEuphoria entrou para o trending topics da rede social.

Os companheiros de grupo de Jungkook são os responsáveis por gravar as imagens do maknae que vemos no material.

Em pouco tempo, são quase 500 mil visualizações e 50 mil comentários na plataforma de vídeo. Confira o novo videoclipe:

