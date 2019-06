Internet abraça cantor que fez show vazio e recebeu apoio de Tatá Werneck

O começo da vida artística não é fácil para ninguém: falta experiência, o dinheiro ainda é um problema, o público não te conhece… Mesmo quem hoje é conhecido mundialmente já passou por várias dificuldades antes de chegar ao topo. O cantor Gabriel Smaniotto compartilhou um vídeo comprovando isso. Na plateia, apenas o pai, a mãe e funcionários do local.

"Obrigado pai e mãe, por serem meu único público no show de ontem – e os bombeiros (risos)", postou no Twitter, na sexta-feira (7). Nas imagens, feitas em Foz do Iguaçu (PR), ele aparece sorridente, sem se abalar com a situação.

Assista:

Obrigado pai e mãe por ser meu único público no show de ontem 🤣🤣 (e os bombeiros) pic.twitter.com/Fph9mEplzv — Gabriel Smaniotto (@GabriSmaniotto) June 7, 2019

O vídeo chegou até Tatá Werneck, que, comovida, compartilhou o vídeo de Smaniotto. "Já passei por isso muitas vezes. Fica aqui minha divulgação do seu trabalho, Gabriel", escreveu a apresentadora.

Gabriel Smaniotto tem 23 anos e é cantor de música sertaneja. Em seu canal no YouTube, ele tem vídeos desde os 14 anos, com diversos covers. A música do vídeo que viralizou na internet é "Atrasadinha", de Felipe Araújo e Ferrugem.

"Nunca desista dos seus sonhos! No começo enfrentamos muitas barreiras, mas nada vence o trabalho! Pra cima parceiro", incentivou o próprio Felipe Araújo. Vários outros artistas também estimularam o garoto.

"Até me emocionei aqui… Já cantei pra ninguém muitas vezes e sei que é difícil demais. No próximo, avisa aqui no Twitter, pra gente tumultuar tudo", disse MC Pocahontas. "Aí Gabriel, considere-se convidado a participar do meu show", convidou Marília Mendonça.

A comoção foi tanta que Smaniotto ganhou mais de 60 mil seguidores no Instagram e abriu o show de Fernando e Sorocaba que aconteceu na mesma cidade, no fim de semana.