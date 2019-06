Fortnite na vida real? Game XP terá laser tag e simulação de queda do ônibus voador

Uma parceria especial entre a Epic Games e a Game XP 2019 trará elementos do jogo Fortnite para a realidade em grandes atrações. A feira, que acontece no Rio de Janeiro entre os dias 25 e 28 de julho, terá o dobro de atrações da edição passada.

Entre as atividades estão uma arena de laser tag, com 1350 m², que simula o cenário do jogo mais popular do mundo e convida o jogador a se sentir dentro do jogo – vale até fazer as dancinhas!

Outra atração que promete fazer fila é o mega drop, um brinquedo de 40 m de altura que vai simular a destemida e fundamental queda livre do ônibus voador do jogo. Uma arena com 50 estações também permite jogar o battle royale em sua última versão.

Em "Fortnite® Queda Livre", público simula o famoso pulo do ônibus voador / Divulgação

Durante a Game XP, a final do campeonato mundial de Fortnite acontece em Nova York. Por isso, a feira carioca anunciou uma “Fan Fest”, no clima de Copa do Mundo, para transmitir as partidas ao vivo, com narradores e comentaristas.

A entrada e principal lembrança do evento, sua credencial, ganhou artes exclusivas com os famosos trajes “diferenciados” que fizeram o jogo popular. A entrada de cada dia possui uma arte diferente.

A Game XP vende seu segundo lote até o dia 30 de junho, com preços entre R$ 105 (meia entrada) para ingresso comum, a R$ 420 (pacote de duas inteiras e uma meia). A credencial vale para um dia do evento, que deve ser escolhido no ato da compra.

Veja fotos das credenciais