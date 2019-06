E3 2019: Keanu Reeves faz aparição surpresa e revela personagem em RPG futurista

O público presente na E3, tradicional e renomada convenção de jogos e tecnologia de Los Angeles, foi até o painel da Microsoft nesta segunda-feira (10) para conferir as novidades nos games da empresa. No entanto, o que viram foi muito além.

O ator Keanu Reeves, das franquias "John Wick" e "Matrix", apareceu em versão digital nas telas durante o trailer de Cyberpunk 2077, um dos jogos a serem lançados em 2020. Em seguida, o próprio Keanu, em carne e osso, subiu ao palco da E3, diante de uma plateia atônita.

Foram muitas as novidades apresentadas para o ramo gamer da Microsoft – um serviço de streaming de jogos, um novo console e a continuação da franquia Halo, para citar algumas –, mas quem roubou a cena foi mesmo Reeves.

No palco, ele falou sobre perspectivas para o jogo, no enredo, jogabilidade e também nos visuais – os gráficos, de realismo surpreendente. Enquanto Keanu falava sobre as paisagens "de tirar o fôlego" do jogo, um youtuber presente na plateia aproveitou para elogiar: "Você é de tirar o fôlego!", gritou para o astro.

O ator logo caiu na risada, e os produtores do game também levaram na brincadeira. O fã, Peter Sark, foi contatado pelo perfil oficial do Cyberpunk 2077, e deverá receber a edição de colecionador do jogo totalmente de graça.

O intérprete de Neo vai integrar a história do game, que se passará no ano de 2077. Ele será Johnny Silverhand, parceiro do protagonista V, representado no trailer como um samurai com implantes de ultra tecnologia por seu corpo. Em um centro urbano futurista e hostil, V navega pelas malhas do poder e da violência de grandes corporações contemporâneas.

Cyberpunk 2077 é produzido pela CD Projekt Red, e seu lançamento está previsto para 16 de abril do próximo ano. A pré-venda já começou, para as plataformas Xbox One, PlayStation 4, e PC. Confira o trailer revelado na E3 abaixo: