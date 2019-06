MasterChef Brasil: Saiba quem foi eliminado no programa deste domingo, 9 de junho

Em uma prova de eliminação de tirar o fôlego, com prato principal e sobremesa com muitos processos envolvidos, os participantes do "MasterChef Brasil" cortaram um dobrado no episódio exibido na noite deste domingo (9) na Band. "Achei que muitos não conseguiriam terminar", arriscou a chef Paola Carosella, que distribuiu muitos elogios aos participantes.

Carlos Reinis/Band

Para tristeza do mezanino, o eliminado da semana foi André, que errou em muitas etapas, apesar da torcida e dos toques dos colegas que já estavam garantidos na prova.

Às lágrimas, o funcionário público foi muito elogiado por Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella e, na despedida com Ana Paula Padrão, ele declarou torcida a Fernando Consoni