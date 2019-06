MasterChef Brasil: Jacquin enlouquece cozinheiros na prova de eliminação mais difícil de todos os tempos

Sabe as finais do "MasterChef Brasil", em que os participantes têm de fazer, em geral, um menu completinho? Pois esse sabor de desespero deu uma palinha na edição do talent show exibido na noite deste domingo (9), na Band.

A prova de eliminação, da qual apenas Lorena, Rodrigo e Fernando não participaram, garantidos por uma ótima prova na primeira parte do programa, foi enlouquecedora! O chef Erick Jacquin, jurado do programa, cozinhou para os amadores um jantar romântico, antecipando um pouco o clima do Dia dos Namorados.

Eles tiveram de replicar todos os processos, que incluía preparar uma posta de salmão em três níveis de cozimento e uma sobremesa que incluía um bolo com caramelo e muitos cremes típicos da confeitaria. Para pirar.

Rodrigo, que ganhou a primeira prova, teve de aplicar desvantagens nos colegas. Tirou 15 minutos de Haila, dez de Eduardo R. e cinco de André.

O desespero tomou conta dos cozinheiros, assim como do pessoal na internet:

Tensa demais essa prova! Uma das mais difíceis!! #masterchefbr — Augusto (@augustogoes) June 10, 2019