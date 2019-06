MasterChef Brasil: Com saudades de Helton, Haila cai no choro durante prova

Em uma prova de eliminação bastante tensa, a publicitária mineira Haila começou com o emocional abalado no episódio deste domingo (9) do "MasterChef Brasil". A caixa misteriosa tinha ingredientes bem brasileiros, alguns regionais e desconhecidos para alguns dos cozinheiros amadores.

Enquanto lidava com isso, Haila se lembrou do amigo Helton, eliminado há duas semanas, e caiu no choro.

Depois de mais uma avaliação complicada com sua receita de ceviche de caju e uma granita de água de coco que foi classificada como "gelo" que sobrou do congelador, as coisas estão cada vez mais complicadas para ela.

A reação do pessoal foi assim:

Se ninguém ligar logo a Haila no soro ela vai morrer desidratada até o final do programa. #MasterChefBR pic.twitter.com/aaBe2nh6bR — Milton Souza (@MaxDirty) June 9, 2019