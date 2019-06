Solange Almeida lança clipe de ‘Manicure’ com participação de Fabiana Karla

Nesta sexta-feira, dia 7 de junho, Solange Almeida lançou o clipe Manicure, que conta com a participação da atriz Fabiana Karla. O vídeo conta a história de uma mulher que vai sair para jantar com o marido e, quando chega ao salão para fazer cabelo, pé e mão, a manicure entrega que ela está sendo traída e que o rapaz está tendo um caso com a cabeleireira.

"Já imaginou o desenrolar dessa história? Vocês não podem perder esse clipe maravilhoso que vai dar o que falar", promete Solange. A artista explica como a ideia surgiu. "Eu quando vou pro salão fico batendo papo. Tenho uma manicure que sou fidelíssima há três anos, a gente fala muito: ela fala dela, eu falo da minha vida, e a gente fala da vida dos outros também, quem nunca?", questiona.

Veja também:

Change the Game: Desafio do Google vai premiar mulheres criadoras de jogos

Lily Allen tem problemas no voo e perde carteira tentando chegar no Brasil; acompanhe saga

"Pensando nisso, conversando com meu filho Rafael, falei 'vamos fazer uma música!'. Eu dei o título, mas ele, junto com Jota Reis e Pedro Padilha fizeram essa canção incrível", vibra. Amiga pessoal de Solange Almeida, Fabiana Karla fez questão de participar quando recebeu o convite. "Sol é uma amiga querida, é um sol, literalmente: onde ela chega encanta, é uma pessoa carinhosa. Dei meu jeito na agenda para fazer o clipe porque é para ela", conta a atriz.

"Escolhi essa grande atriz que eu tenho um carinho enorme, uma amiga do coração. Vocês darão boas risadas e vão dançar muito, porque a música é um chiclete", garante a cantora, que tem mais de 30 anos de carreira e segue há pouco mais de dois anos como cantora solo.

Assista 'Manicure':