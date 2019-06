Taís Araujo registra encontro com Viola Davis e a internet surta: 'Rainhas!'

Taís Araújo compartilhou no Instagram um encontro épico que teve com a norte-americana Viola Davis. A atriz de "How to Get Away with Murder" publicou a mesma foto no Instagram e chamou a artista brasileira de "irmã".

"Sim. Foi maravilhoso! Talvez um dos momentos mais importantes da minha vida. Ter esse tempo com você e conversar sobre a vida de mãe, atriz, produtora… foi demais! Obrigada a Viola Davis e Julius [Tennon, marido de Viola] por me receberem na sua casa e nos seus corações e por serem tão gentis", escreveu Taís na legenda da imagem.

Com o mesmo carinho, Viola disse: "Minha irmã brasileira Taís Araújo veio me visitar! Que conexão incrível! Amo sua autenticidade e talento".

Nos comentários da foto de Taís, outras personalidades celebraram esse encontro. "Zerou a vida", disse Preta Gil. "Que épico", comentou Cléo.