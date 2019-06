Astro do rock nacional, cantor Serguei morre aos 85 anos

O cantor Serguei morreu na manhã desta sexta-feira (7), aos 85 anos. Ele estava internado desde o início de maio no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

A causa da morte ainda não foi divulgada. O artista apresentava um quadro de pneumonia, anemia e infecção quando foi hospitalizado.

Leia também:

‘Lucifer’ é renovada, mas quinta temporada será a última

Não mais juntos e shallow now! Bradley Cooper e Irina Shayk se separam, diz revista

Sérgio Augusto Bustamante era filho de um executivo da IBM, Domingos, e da dona de casa Heloísa. O nome Serguei foi um apelido que pegou, dado por um amigo de infância russo.

Aos 12 anos, foi morar com a avó materna, Lia Anderson, em Long Island, Nova York, onde participou de festivais estudantis. Chegou a trabalhar em bancos e como comissário de bordo, mas foi demitido nas duas ocasiões.

Foi nos Estados Unidos que começou sua carreira musical, em 1966. Três anos depois, esteve no famoso Festival de Woodstock e ficou conhecido ao afirmar ter tido um caso a cantora Janis Joplin.

Quando voltou ao Brasil, em 1972, adotou Saquarema, no Rio de Janeiro, como seu lar. Lá, transformou sua casa em uma espécie de museu do rock. Com visual e atitude típicas de um roqueiro clássico, Serguei apostava em roupas rasgadas, cabelo bagunçado e maquiagem e era conhecido por suas versões de clássicos do gênero musical, como no vídeo abaixo.