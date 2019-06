Musical do Chaves anuncia elenco e data de estreia em São Paulo

View this post on Instagram

As férias em Acapulco chegaram ao fim e, agora, a Vila do Chaves está completa! Confira o elenco que irá homenagear Roberto Gómez Bolaños e a sua mais famosa criação, o nosso querido Chaves, em uma grande produção no melhor estilo Broadway. – O espetáculo Chaves – Um Tributo Musical, já tem sua estreia marcada para o dia 23 de agosto, no Teatro Opus (Shopping VillaLobos), em São Paulo, com abertura de vendas no dia 27/6! Isso, isso, isso! – #viladochaves! #chavesomusical #ChavesUmTributoMusical #chaves #humor #entretenimento #teatro2019 #chespirito #prasemprechaves #tributoaochaves #chavessp #musical2019 #sigammeosbons #seumadruga #donaflorinda