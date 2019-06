Metro Indica: Virada Cultural Judaica e outros destaques culturais para aproveitar SP

Confira os destaques da programação cultural na cidade de São Paulo para este fim de semana (7-9).

Música

Dona Onete

A cantora e compositora paraense Dona Onete realiza o show de lançamento do seu mais novo álbum, “Rebujo” (2019), com a participação especial de BNegão. No Cine Joia (pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, tel.: 3101-1305). Hoje, às 23h. R$ 80.

Adriano Fagundes/Divulgação

Jards Macalé

O cantor lança versão em vinil do álbum “Besta Fera” (2019) e faz um show com a apresentação de novas músicas e clássicos dos seus 50 anos de carreira. No Sesc Pompeia (r. Clélia, 93, tel.: 3871-7700). Amanhã, às 21h; dom., às 18h. R$ 30.

Teatro

‘Hamlet Cancelado’

Vinícius Piedade interpreta um ator inconformado com o cancelamento injustificado de sua peça, inspirada em “Hamlet”, de William Shakespeare. No Teatro Pequeno Ato (r. dr. Teodoro Baima, 78, Vila Buarque, tel.: 99642-8350). Estreia hoje. De qui. a sáb., às 21h; dom., às 20h. R$ 30. Até 30/6.

Tati Wexler/Divulgação

Festival

Virada Cultural Judaica

O evento, que comemora o feriado judeu Shavuot, terá como tema “Diversidade – Diálogos do Judaísmo com a Atualidade” e contará com espetáculos de dança, shows musicais, palestras, debates, workshops e apresentações artísticas. Na Congregação Israelita Paulista (r. Antônio Carlos, 653, Consolação, tel.: 2808-6299). Amanhã, às 20h. Grátis.

Dança

‘Kuarup’

Criado em 1977, o emblemático espetáculo do Ballet Stagium que denuncia o genocídio indígena brasileiro ganha remontagem. No Teatro J. Safra (r. Joseph Kryss, 318, Barra Funda, tel.: 3611-3042). Hoje, às 21h30; amanhã, às 21h; dom., às 20h. De R$20 a R$ 50.

Arnaldo J. G. Torres/Divulgação

‘Gestos Coreográficos’

O projeto do Núcleo EntreTanto apresenta o resultado cênico de quatro encontros entre diferentes companhias. Na Funarte (al. Nothmann, 1.058, Campos Elíseos, tel.: 3662-5177). Amanhã, às 17h. Grátis.

TV

‘O Tempo e a Música’

Em sua quarta temporada, o programa se dedica à obra de Noel Rosa. O primeiro episódio mostra o primeiro contato do sambista com a música. No canal pago Arte 1. Amanhã, às 14h.