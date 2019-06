'Lucifer' é renovada, mas quinta temporada será a última

A série de TV "Lucifer" foi renovada, na quinta-feira (6), para sua quinta temporada. A novidade, porém, vem com uma notícia um pouco triste: o próximo ano da atração será o último.

Em entrevista ao TV Line, os criadores da atração Joe Henderson e Ildy Modrovich agradeceram ao fãs e a Netflix por terem resgatado a produção do cancelamento da Fox. Eles também afirmaram que já sabem, desde o início da série, como a última temporada deve começar.

"Também temos outro brinquedo muito legal para brincar, que sabemos que será um grande condutor neste ano. Então, estamos ansiosos sobre isso também", disse Ildy Modrovich.

"Lucifer" é inspirada nas HQs homônimas de Neil Gaiman, spin-off de seu trabalho mais famoso, "Sandman". Todas as temporadas da série estão disponíveis na Netflix.

