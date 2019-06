Lily Allen tem problemas no voo e perde carteira tentando chegar no Brasil; acompanhe saga

A cantora Lily Allen é a atração principal do Cultura Inglesa Festival, que acontece neste domingo (9) em São Paulo, no Memorial da América Latina. Isso, claro, se a cantora chegar a tempo.

Na noite desta sexta-feira (7), a artista britânica publicou uma série de mensagens na rede social Twitter em que conta sobre a saga que enfrenta durante a sua viagem de avião para o Brasil. Confira:

Início da saga

Tudo começou alegre, com uma bandeira brasileira e a frase “Indo para o Brasil”:

COMING TO BRAZIL 🇧🇷 pic.twitter.com/BOaUE5d0Nk — LILY ALLEN (@lilyallen) June 7, 2019

Virada de sorte

Algumas horas depois, as coisas começaram a dar errado:

Ok, so. I AM coming to Brazil, but I am in the air above Miami stuck in a holding pattern. Apparently we don’t have enough fuel to stay up here all day so we may be diverting to somewhere else. — LILY ALLEN (@lilyallen) June 7, 2019

“Ok, então. Eu estou indo para o Brasil, mas estou sobrevoando Miami presa no tráfego aéreo. Aparentemente nós não temos combustível para ficar aqui o dia todo então talvez nos desviem para outro lugar.”

Agora ferrou

E, o pior, a cantora teve um “pequeno” problema com a sua carteira:

I have already missed my connection to Sao Paolo. Here’s the hilarious bit, I HAVE LOST MY WALLET, I have NO credit cards to buy new flight with and 83 dollars in my pocket. 48 hrs to stage #WishMeLuck https://t.co/3hb1q9Cy2V — LILY ALLEN (@lilyallen) June 7, 2019

“Eu já perdi minha conexão para São Paulo. Aqui está a parte hilária, EU PERDI A MINHA CARTEIRA, eu não tenho NENHUM cartão de crédito para comprar novas passagens e estou com 83 dólares no meu bolso.”

Neste vídeo, Lily mostra o trajeto feito por seu avião:

Em ótima companhia

Até que a artista estava levando a situação com bom humor:

Guy next to me “you connecting to London ?” Me “nah, I’m going to Sao Paolo in Brazil ” Him “ how do you get there ?” Me “by plane from Miami” him “do you know what direction it is from there” me “ To Brazil ?” Him “yes” me “yes South America is South of North America” — LILY ALLEN (@lilyallen) June 7, 2019

“Um cara do meu lado perguntou ‘você vai pegar conexão para Londres?’

Eu ‘não, estou indo para São Paulo, no Brasil’

Ele ‘Como você vai pra lá?’

Eu ‘Avião de Miami’

Ele ‘Você sabe qual direção é para ir de lá?’

Eu ‘Para o Brasil’

Ele ‘Sim’

Eu ‘Sim, América do Sul fica ao Sul da América do Norte’”

I should add that there is a fucking map of the Americas on the sizable screen 2 ft in front of our faces. https://t.co/OWDri2x6Da — LILY ALLEN (@lilyallen) June 7, 2019

“Eu devo acrescentar que tem uma porra de um mapa das Américas numa tela grande bem em frente as nossas caras”

Um milagre?

Depois de muita espera, ela chegou em Miami:

I HAVE LANDED IN MIAMI , AND MY CONNECTION IS DELAYED, I COULD MAKE IT !!!!! But the parking guidance system on this @AmericanAir plane is now malfunctioning, in fact broken, so we can’t park, I will probably still miss my flight #WishMeLuck. — LILY ALLEN (@lilyallen) June 7, 2019

“EU ATERRISEI EM MIAMI E MINHA CONEXÃO ESTÁ ATRASADA, EU POSSO CONSEGUIR! Mas o sistema de estacionamento no avião está com problemas, na verdade quebrado, então não conseguimos estacionar. Provavelmente ainda vou perder meu voo.”

Arrasou!

O universo conspirou a favor de Lily Allen! A cantora confirmou ter conseguido embarcar na sua conexão para São Paulo. Agora basta esperar a inglesa aterrizar no Aeroporto Internacional de Guarulhos!

MADE IT !!!! — LILY ALLEN (@lilyallen) June 8, 2019

E aí?

A última publicação apurada pela reportagem foi às 21h18 (horário de Brasília) desta sexta-feira (7). Atualizaremos a nota com o desfecho da história e estamos torcendo pela chegada de Lily Allen!