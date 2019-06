Band abre inscrições para a segunda temporada de 'Pesadelo na Cozinha'

As inscrições para a segunda temporada de Pesadelo na Cozinha já estão abertas.

Os proprietários de restaurantes interessados participar do programa apresentado pelo chef Erick Jacquin devem preencher o formulário de inscrição no site do programa até o dia 31 de julho. Também é necessário enviar fotos e um vídeo mostrando o ambiente interno, a fachada e os pratos do restaurante.

A nova temporada do reality show que ajuda a salvar restaurantes que estão à beira da falência será exibida pela Band no segundo semestre.