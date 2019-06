K-Pop: Trilha sonora do novo jogo do BTS começou a ser revelada

A trilha sonora do novo jogo do grupo sul-coreano BTS começou a ser revelada. A música 'Dream Glow' foi lançada nesta sexta-feira (7).

Jin, Jimin e Jungkook cantam em parceria com a britânica Charli XCX. O jogo 'BTS World' será lançado em 26 de junho. Confira:

Sucesso nas redes

O assunto é um dos mais comentados no Twitter nesta sexta-feira. As hashtags #DreamGlowOutNow e #BTSWORLD_OST estão no trending topics da rede social.

LEIA TAMBÉM: