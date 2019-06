Chegou! Confira agora a nova coleção Vans x Harry Potter

A coleção da Vans inspirada em Harry Potter finalmente está aqui! Lançada nesta sexta-feira (7), a linha inclui sapatos, roupas, chapéus, meias e mochilas inspiradas no mundo mágico e, principalmente, nas casas da escola de magia mais famosa da saga, Hogwarts.

Quatro modelos populares da Vans ganharam novas cores e texturas exclusivas para aludir à símbolos e tons que já conhecemos, como o vermelho e dourado da Grifinória, as serpentes prateadas e o verde da Sonserina, e outros detalhes que só quem é fã vai notar.

Reprodução/ vans.com

Não apenas as casas, mas também outros pontos do enredo também foram inspiração para a Vans. Como exemplo, temos um tênis que traz manchetes do jornal bruxo O Profeta Diário, ou The Daily Prophet, e uma mochila com um toque das Artes das Trevas.

Reprodução/ vans.com

Quer conferir toda a coleção? Clique aqui!

No momento, a linha Harry Potter x Vans está disponível apenas para compra nos Estados Unidos e na Europa. Dedos cruzados para que essa novidade chegue ao Brasil logo logo!