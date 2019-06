Nova versão de Cinderela com Camila Cabello tem data de estreia anunciada

Camila Cabello será a nova Cinderela! A doçura da cantora poderá ser vista nos cinemas a partir de 5 de fevereiro de 2021, data de estreia do filme.

Esta é a primeira vez que Camila, que também é compositora, experimenta o trabalho de atriz. A nova versão de Cinderela será em parceria com Kay Cannon, escritora de "A Escolha Perfeita".

Leia também:

‘Lucifer’ é renovada, mas quinta temporada será a última

Musical do Chaves anuncia elenco e data de estreia em São Paulo

A história é descrita como uma releitura moderna do tradicional conto de fadas em que uma menina órfã tem uma madrasta malvada. Aqui, a protagonista também tem uma boa inclinação musical. Segundo o Hollywood Reporter, a artista não só estrelará no projeto como também estará envolvida na música do filme, produzido por James Corden.