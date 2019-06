Não mais juntos e shallow now! Bradley Cooper e Irina Shayk se separam, diz revista

Bradley Cooper e Irina Shayk não estão mais juntos e shallow now. O casal terminou o relacionamento de 4 anos, segundo informações da revista "People". Os dois são pais de Lea De Seine, de apenas 2 anos.

Leia mais:

Climão antigo! Irina Shayk parou de seguir Lady Gaga antes de dueto com Bradley Cooper no Oscar

Ex-esposa de Bradley Cooper justifica comentário polêmico sobre relação com Lady Gaga

Apesar de os motivos para a separação ainda não serem claros, a mídia internacional vem apontando uma suposta crise no relacionamento, que teria começado após o astro contracenar com Lady Gaga no filme "Nasce Uma Estrela". Cooper e Gaga viveram um par romântico no longa que ganhou prêmio de Melhor Canção por "Shallow". Depois de apresentarem a canção no Oscar, Irina teria deixado de seguir a cantora nas redes sociais.