Brad Pitt ordena que sua imagem seja retirada de pôsteres da 'Parada Hétero' nos EUA

Os organizadores da parada do 'Orgulho Hétero' de Boston, nos Estados Unidos, retiraram a imagem de Brad Pitt do site do evento após o ator ordenar que eles parassem de usar seu nome como símbolo. As informações são da TMZ.

O ator aparecia com duas mulheres na página e foi referenciado pelos defensores do movimento. "A comunidade hétero adotou Brad Pitt como nosso mascote. Parabéns por ser o rosto desse importante movimento de direitos civis. Direitos héteros são direitos humanos", escreveram.

Segundo o TMZ, a equipe do artista informou que se a publicação não fosse apagada em breve, "outras medidas" poderiam ser tomadas.

Na quinta-feira, 5, Chris Evans, que interpretou Capitão América, também se colocou contra a "parada hétero".

"Uau! Que iniciativa legal, parceiros. Mas só uma ideia, em vez de parada do 'Orgulho Hétero', que tal a parada do 'Estamos tentando desesperadamente esconder nossos pensamentos gays sendo homofóbicos porque ninguém nos ensinou a lidar com nossas emoções quando éramos crianças'? O que acham? Fica muito na cara?", ironizou no Twitter. Veja abaixo:

Wow! Cool initiative, fellas!! Just a thought, instead of ‘Straight Pride’ parade, how about this: The ‘desperately trying to bury our own gay thoughts by being homophobic because no one taught us how to access our emotions as children’ parade? Whatta ya think? Too on the nose?? https://t.co/gaBWtq2PaL

— Chris Evans (@ChrisEvans) June 5, 2019