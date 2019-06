Swamp Thing, nova série da DC, é cancelada com apenas um episódio

Com apenas um episódio tendo sido exibido ao público, o programa mais recente da DC Universe, "Swamp Thing", foi cancelada pela produção.

A série inspirada no personagem das HQs Monstro do Pântano estreou com previsão de 13 episódios na primeira temporada, e, então, uma possível segunda. No entanto, agora apenas 10 capítulos irão ao ar, e "Swamp Thing" deve acabar ao final destes.

LEIA MAIS:

O circo alemão que substituiu animais por lindos hologramas em 3D

YouTube vai excluir vídeos racistas e extremistas

Em maio, dia 31, o primeiro episódio estreou nos Estados Unidos para assinantes da plataforma de streaming da DC Universe, mantida pela WarnerMedia. A novidade foi bem recebida pela crítica e por fãs das histórias da DC, porém de acordo com tablóides de entretenimento estadunidenses, divergências sobre os rumos do enredo criaram um racha inconciliável na equipe.

"Swamp Thing" conta com direção do célebre cineasta do gênero terror, James Wan. No elenco principal, temos a atriz Crystal Reed, de "Teen Wolf"; Andy Bean como Alec Holland, jovem que transforma em uma criatura ao acidentar-se no pântano; e Derek Mears no papel do próprio Monstro do Pântano.

No Brasil, a série ainda não tem data de estreia.