'O Símbolo Perdido', livro de Dan Brown, vai virar série de TV

Os fãs do simbologista Robert Langdon já podem comemorar, pois o protagonista de "O Código da Vinci" vai ganhar uma série de televisão. A trama será baseada em "O Símbolo Perdido", livro que aborda a maçonaria nos Estados Unidos, e será tratada como um prelúdio ao primeiro filme.

Segundo a Deadline, a série se chamará "Langdon" e irá acompanhar os primeiros anos de trabalho do simbologista de Harvard. O personagem terá de se envolver em desafios propostos pela CIA, a agência de inteligência norte-americana, após o sequestro de seu mentor.

"O Símbolo Perdido" foi escrito por Dan Brown e publicado em setembro de 2009. Os maiores sucessos do autor foram "O Código da Vinci", "Anjos e Demônios" e "Inferno", títulos que ganharam produções cinematográficas estreladas por Tom Hanks no papel do protagonista Langdon.

O diretor Ron Howard, que trabalhou nos três longas, fará a produção executiva da série, que deve estrear em 2020.