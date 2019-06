Com Adam Driver, ‘Quixote’ de Gilliam estreia após 10 anos de produção

Conhecido como uma das mentes criativas por trás do coletivo de humor britânico Monty Python, o cineasta Terry Gilliam, 78, enfrentou um périplo de dimensões curiosamente quixotescas para realizar “O Homem que Matou Dom Quixote”, que estreia nesta quinta-feira (6).

O projeto que envolve uma releitura da obra de Miguel de Cervantes teve início há 30 anos, mas só começou a ser produzido em 2009.

De lá para cá, houve um empecilho atrás do outro: o elenco foi trocado diversas vezes por problemas de agenda e financiamento, o ator John Hurt – que interpretaria Quixote – acabou morrendo de câncer em 2017 e houve uma batalha jurídica relativa aos direitos do filme que quase impediu sua estreia no Festival de Cannes do ano passado.

Depois de tanto sufoco, a obra chega aos cinemas para contar a história de um diretor de comerciais (Adam Driver) que se deixa levar pela loucura de um sapateiro espanhol (Jonathan Pryce) que acredita ser Dom Quixote.

