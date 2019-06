'Já levei tanto chifre que andava torta', brinca cantora Simaria

Com seu jeito tranquilo e bem-humorado, Simaria, da dupla com Simone, bateu um papo sobre traição com seus seguidores pelo Instagram Stories e o tema rendeu um bom desabafo.

“Estava aqui no carro conversando com Adilene e perguntando se ela já tinha levado chifre. Eu já levei tanto chifre, que teve uma época que andava torta, empenada. Mas dói. Pense em uma desgraça que dói”, contou.

Mas como seguir em frente após uma desilusão dessas? Para Simaria, só o tempo é capaz de amenizar essa dor. “É como aquela música nossa diz: ‘Se você der tempo ao tempo, o tempo vai mudando, o coração vai melhorando e vai parando de sofrer’. E aí, a saudade não incomoda tanto como incomodava nos primeiros dias.”

No final, ela ainda dá um conselho. "Se você já terminou há três meses, não volte para esta miséria. Porque se você voltar, vai voltar para o mesmo inferninho de antigamente. Pensamento do dia.”

Melhor ouvir, né?